Omniprésent à la convention démocrate, Donald Trump veut reprendre la main

Des discours en direct, de la musique country et un «roll call» traditionnel: la convention républicaine s’est ouverte, ce lundi, avec le vote des délégués du parti qui ont officiellement investi Donald Trump pour la présidentielle de novembre. Les organisateurs, y compris deux producteurs de l’émission de télé-réalité «The Apprentice», dont le milliardaire était la star, ont promis un événement plus spontané et positif que le format 100% virtuel proposé par les démocrates la semaine dernière.