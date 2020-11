Pourquoi les républicains sont loyaux envers Donald Trump...

Même si certains républicains commencent à montrer leur agacement, la plupart d’entre eux restent silencieux voire encouragent le Président à ne pas admettre sa défaite. En restant loyaux, ils espèrent continuer à profiter de la base électorale de Donald Trump.

Jusqu’à quand tiendront-ils ? La plupart des républicains continuent à faire bloc derrière Donald Trump pour contester les résultats de la présidentielle américaine. Certes, quelques signes laissent entrevoir la fin de cette dispute, alors que les grands électeurs doivent se réunir et voter le 14 décembre. Ces derniers jours, de plus en plus de sénateurs républicains, comme Lindsey Graham ou Charles E. Grassley, réclament un accès aux briefings de Renseignement pour le président élu Joe Biden. Ce dernier en est actuellement privé car l’administration Trump bloque la mise en oeuvre des mesures de transition du pouvoir.

D’autres proéminentes figures du Parti républicain, comme le stratège Karl Rove ou l’ex-conseiller à la Sécurité nationale John Bolton, ont pris la plume pour appeler le Président sortant à admettre sa défaite. Dans l’Ohio, le gouverneur républicain Mike DeWine a estimé qu’il était temps d’appeler Joe Biden le « Président élu ». Et deux gouverneurs républicains modérés, Larry Hogan dans le Maryland et Charlie Baker dans le Massachusetts, ont critiqué le comportement de Donald Trump. Un groupe de responsables électoraux locaux étatiques et fédéraux ont par ailleurs publié un communiqué jeudi validant le scrutin du 3 novembre comme « l’élection la plus sûre de l’histoire américaine ».

Les sénateurs républicains ont un autre problème, encore plus urgent : leur majorité à la Chambre haute est menacée.

Pourtant, la grande majorité des conservateurs gardent le silence ou appellent à compter les « votes légaux » en reprenant les éléments de langage de Donald Trump insinuant sans preuve qu’il existe des votes « illégaux ». Seulement quatre des 53 sénateurs républicains ont félicité Joe Biden. Le principal motif qui les pousse à jouer le jeu du milliardaire est électoral. Beaucoup seront candidats à leur propre réélection dans deux ans, et ils vont devoir participer à des primaires sous peu. Les sénateurs républicains ont un autre problème, encore plus urgent : leur majorité à la Chambre haute est menacée. Un deuxième tour doit en effet avoir lieu pour deux courses sénatoriales de Géorgie début janvier.

Trump 2024?

Or si Donald Trump était considéré comme le perdant de la présidentielle, les républicains craignent de voir des électeurs moins motivés à se rendre aux urnes. Pire, si les élus républicains se mettaient à contredire un Donald Trump criant au complot, ce dernier, qui cherche toujours à se venger de ceux qui osent le défier, pourrait leur nuire en appelant sa base à les ignorer.

Aucun potentiel candidat républicain en 2024 - les noms de Josh Hawley ou de Nikki Haley circulent - n’a osé sortir du bois non plus. Ils savent que pour se lancer, ils auront besoin du soutien de Donald Trump.

Cette loyauté sans borne illustre à quel point le milliardaire, qui a reçu plus de 70 millions de voix, reste le patron de son camp. Même la patronne du Parti républicain, Ronna McDaniel, continue à le soutenir publiquement alors qu’elle tient un discours différent en privé. Elle-même candidate à un nouveau mandat, elle a besoin de l’appui de Donald Trump.