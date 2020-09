Premier débat chaotique entre Biden et Trump

Mais ce fut une espèce de gros chaos. Le premier des trois débats télévisés prévus entre Donald Trump et Joe Biden a tourné en invectives, railleries et attaques personnelles. à 35 jours d'une élection présidentielle américaine sous haute tension. Le candidat démocrate de 77 ans a traité le 45e président des Etats-Unis, 74 ans, de "menteur" puis de "clown". "Vous allez la fermer!" , lui a-t-il même lancé alors que la confrontation virait à la cacophonie. "Il n'y a rien d'intelligent en vous", a de son côté martelé Donald Trump qui, en mauvaise posture dans les sondages, espérait un faux-pas de son rival. Celui-ci n'a pas eu lieu.

Biden n'a pas fait de gaffe

A 35 jours d'une élection présidentielle américaine sous haute tension, le locataire de la Maison Blanche, qui briguera le 3 novembre un second mandat de quatre ans, s'est efforcé de dépeindre son adversaire comme une marionnette de la "gauche radicale" , que ce soit sur la santé, la sécurité ou le climat. Mais l'ancien vice-président de Barack Obama, dont la combativité suscitait des interrogations , a tenu le choc dans ce face-à-face organisé à Cleveland, dans l'Ohio, parmi les Etats les plus disputés de l'élection. Les yeux plantés dans la caméra, il a régulièrement pris les Américains à témoin, les appelant à se rendre aux urnes pour éviter "quatre années de plus de mensonges" . S'il a parfois buté sur les mots, il a évité les gaffes que redoutaient certains dans son camp.

A quelques heures de son premier débat face à Donald Trump, Joe Biden avait rendu public son avis d'imposition pour l'année dernière , indiquant que son épouse et lui avaient versé près de 300.000 dollars au fisc, et a appelé le président sortant, aux prises avec des révélations sur le montant dérisoire de ses impôts, à en faire de même.

La loi et l'ordre

Si Joe Biden s'est engagé à accepter le résultat du scrutin, Donald Trump a lui esquivé, se bornant une fois de plus à affirmer sans preuves que le vote par correspondance, qui s'annonce important en raison du Covid-19, favoriserait des "fraudes" sans précédent et pourrait empêcher de connaître le vainqueur "avant des mois". Le président sortant a peiné, tout au long du débat, à reprendre la main, tentant continuellement d'interrompre "Joe" jusqu'à se faire fermement rappeler à l'ordre par le modérateur, le journaliste de Fox News Chris Wallace.

"Etes-vous pour la loi et l'ordre?", a interrogé Donald Trump, cravate sombre rayée de rouge, dans un échange particulièrement tendu, où il a accusé son rival de faiblesse face à la criminalité et aux violences. "La loi et l'ordre avec la justice", a répondu son adversaire démocrate, cravate à fines rayures noires et blanches. Le milliardaire républicain s'est aussi attiré de vives critiques du camp démocrate pour avoir semblé tergiverser lorsque le journaliste lui a demandé s'il était prêt à condamner les suprémacistes blancs.