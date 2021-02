Procédure de destitution: Trump accusé de "trahison sans précédent" par les procureurs démocrates

Vers une motion de censure?

Deux avocats habitués des dossiers polémiques

M. Castor a fait carrière dans le droit pénal, tandis que M. Schoen est spécialisé dans "les procès pour les droits civils en Alabama et la défense pénale fédérale à New York, y compris pour les cols blancs et dans d'autres affaires complexes". M. Schoen a déjà collaboré avec l'équipe de défense de M. Trump et les deux hommes "sont d'avis que la destitution est inconstitutionnelle", selon le communiqué.