Qui sont les envahisseurs du Capitole?...

Les manifestants qui ont envahi le Capitole comptaient dans leurs rangs de nombreux individus et groupes d'extrême droite, tous supporters de la première heure de Donald Trump. Qui sont-ils?

Néonazis, "Proud Boys", suprémacistes blancs, conspirationnistes, militants du port d'armes, vétérans, citoyens en colère... Des dizaines de milliers de partisans du président sortant Donald Trump ont envahi mercredi le Capitole pour interrompre la séance des élus consacrée à la certification de l'élection de Joe Biden. Aux côtés d'électeurs "ordinaires" de Trump, venus lancer un baroud d'honneur, des groupes nettement plus agressif, affichant des revendications, des symboles et des équipements paramilitaires liés à l'extrême droite .

Des adeptes de QAnon

Parmi les insurgés, des adeptes du mouvement complotiste QAnon, qui croient à une guerre secrète menée par Donald Trump contre une secte de dirigeants satanistes, implantée dans les gouvernements, les milieux financiers et les médias. QAnon est considéré comme une source de terrorisme intérieur par le FBI.

Jake Angeli, l'homme au casque à corne, reconnaissable sur plusieurs photos, est le plus emblématique d'entre eux. Ancien acteur et chanteur, âgé de 32 ans, il porte un bonnet de fourrure, se peint le visage et se promène torse nu avec un pantalon en lambeaux.