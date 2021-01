Rendre à la démocratie sa grandeur

L’assaut séditieux contre un Capitole étrangement mal protégé a montré la dangerosité de Donald Trump et de ses partisans. Ceux-ci ont semé le chaos et la mort à Washington. La démocratie américaine s’est certes montrée résiliente, les institutions ont tenu le choc, mais elle en ressort durablement abîmée.

On aurait tort de croire qu’il s’agit là de l’ultime coup de boutoir d’un président narcissique vivant dans une réalité parallèle. Rien n’indique que ce soit le sinistre épilogue d’un mandat honteux et indigne qu’il termine en appliquant la politique de la terre brûlée. Trump promettait d’ailleurs ce jeudi encore de poursuivre le "combat". Et s’il faut lui reconnaître un "mérite", c’est bien celui de faire tout pour mettre ses menaces à exécution. Le "trumpisme" survivra à son départ de la Maison-Blanche : même si des ténors républicains s’en distancient, il garde des soutiens politiques et financiers importants, 74 millions d’Américains ont voté pour lui il y a deux mois, le terreau idéologique reste présent, toutes les mouvances d’extrême droite - suprémacistes blancs, complotistes, racistes… - seront toujours là, plus que jamais convaincus par leurs délires.