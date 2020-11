"Si Uncle Joe remporte l’élection, ce sera une bouffée d’air frais pour ce pays"

Il y a de fortes chances pour que Wilmington voie son plus célèbre résident déménager bientôt à la Maison-Blanche. La ville est euphorique mais elle se réjouit peut-être trop vite, car le possible futur président risque d’être paralysé par un Congrès hostile.

"Nous sommes venus ici pour assister à un moment historique", explique David Weissman. Il est accompagné par sa fille de 11 ans, Prielle, dont les yeux pétillants tâchent d’apercevoir à travers la forêt de caméras la porte du Queens Theater, au centre de Wilmington, où Joe Biden et Kamala Harris sont arrivés il y a deux heures.

Père et fille ont fait le voyage en voiture du New Jersey et ont réservé une chambre au Best Western Hotel car ils sont convaincus que leur héros Joe Biden sera proclamé ici, aujourd’hui ou demain, nouveau président des États-Unis. "Je voulais que ma fille vive ce moment unique", raconte Weissman. "Car la victoire est à portée de main."

Quelques mètres plus loin, Zach Rossetti, attend aussi avec espoir. Habitant de Scranton, la ville natale de Joe Biden en Pennsylvanie, il est un de ses fans de la première heure. Il arrivé ici hier. "Dès que le Michigan a annoncé ses résultats, j’ai sauté dans ma voiture et j’ai dit à ma famille qu’elle ne me reverrait pas avant que Biden ait prononcé son discours de victoire. Je veux être au premier rang lorsqu’il prendra la parole."

À l’intérieur, Biden et Harris reçoivent un briefing sur le coronavirus, et le candidat tient un discours où il explique calmement que le processus électoral doit être respecté et qu’il pense en toute confiance qu’il va l’emporter. Ce n’est qu’une heure plus tard, après trois heures d’attente, que la patience de Rossetti et des Weissman est récompensée: le candidat à la présidence sort, fait signe à la foule qui l’acclame et entre dans la voiture blindée. Son apparition a duré moins de dix secondes, mais ses fans sont sur un nuage.

Contraste

Ces derniers jours, Wilmington est devenue le centre du monde. Cette ville de 70.000 habitants est surtout connue comme centre financier. Elle accueille de nombreuses banques qui y ont implanté leurs activités de cartes de crédit. Le petit État du Delaware est particulièrement apprécié par le monde financier pour sa législation accommodante.

Joe Biden habite la commune de Greenville, au numéro 1209 de la Barley Mill Road, pour être précis. L’accès est fermé par un sympathique agent de police qui explique que ces derniers jours, la rue a été envahie par de trop nombreux badauds.

Une balade dans l’environnement immédiat dévoile le plus beau quartier que nous ayons vu au cours de notre voyage de quatre semaines. Les villas sont magnifiques, un lac brille sous un soleil radieux, des jardiniers sont en train de souffler les feuilles mortes de pelouses aussi grandes qu’un terrain de football, et dans les petites rues vallonnées on rencontre surtout des BMW, des Mercedes et des Range Rover.

Le contraste avec Scranton, le lieu de naissance de Biden, à deux heures de route en Pennsylvanie, est frappant. Le candidat démocrate a été critiqué par les républicains pour avoir présenté les élections comme une lutte entre la riche Park Avenue et la ville ouvrière de Scranton, alors qu’il n’y a vécu que jusqu’à l’âge de dix ans, jusqu’au déménagement de ses parents dans le Delaware, pour des raisons professionnelles.

Eric Trump, le fils du président, a créé la controverse en "tweetant" la photo d’une luxueuse villa à Greenville, avec le message "Le salaire d’un sénateur est de 174.000 dollars par an. Et voici la maison de Joe Biden. Est-ce légitime ?" La photo est celle d’une maison que Biden a revendue en 1994 et qui a entre-temps été entièrement rénovée. Il a fait construire sa maison actuelle sur une parcelle à côté du lac qu’il a achetée pour 350.000 dollars. D’après le courtier en immobilier Zillow, la villa vaudrait aujourd’hui 2,9 millions de dollars.

Défis

Au Chase Center, à la lisière de la ville, des dizaines d’équipes de cameramen sont en train de se préparer à diffuser dans le monde entier l’éventuel discours de victoire de Joe Biden. Après l’élection la plus intense et la plus tendue depuis des années, les attentes sont énormes.

La question est de savoir combien de temps l’euphorie durera dans le camp Biden. La tâche qui attend les deux co-listiers est énorme. Pour reprendre les propos de Robert E. Rubin, l’ancien secrétaire au Trésor (ministre des Finances) de Bill Clinton: "Joe Biden sera confronté aux plus grands défis pour un président depuis Franklin Roosevelt. " Ce dernier a dirigé le pays pendant la Grande Dépression des années 1930 et pendant la Seconde Guerre mondiale.

"Nobody messes with Joe" (avec Joe, pas moyen de faire des conneries, ndlr), avait commenté Barack Obama en avril 2009 au moment de confier à son vice-président Biden la responsabilité du plan de soutien de près de 800 milliards de dollars destiné à aider l’économie à sortir de la crise financière. "Nous devons réaliser ce que personne n’a jamais fait auparavant", avait déclaré Biden dans la Roosevelt Room de la Maison-Blanche.

Le démocrate veut mettre 2.000 milliards de dollars sur la table pour la relance et un montant au moins aussi important pour rénover les infrastructures du pays, aujourd’hui dans un état lamentable.

En raison de la crise du coronavirus, les défis semblent encore plus insurmontables qu’il y a 12 ans, en particulier au moment où les contaminations battent chaque jour des records et où l’hiver s’annonce au moins aussi dramatique qu’en Europe. S’il devient président, Biden devra prendre des mesures strictes pour lutter contre le coronavirus et reprendre en main la coordination avec les États.

Le démocrate veut mettre 2.000 milliards de dollars sur la table pour la relance et un montant au moins aussi important pour rénover les infrastructures du pays, aujourd’hui dans un état lamentable. Le prix du plan climatique élaboré par son équipe se monte lui aussi à des milliers de milliards de dollars. Biden compte par ailleurs relever le salaire minimum et améliorer la garde des enfants.

Et tout cela alors que l’endettement du pays atteint des niveaux astronomiques. Joe Biden souhaite financer en partie ces projets en faisant passer l’impôt des sociétés à 28% – Trump les avait réduits à 21% – et en taxant davantage les plus riches Américains.

28% L'impôt des sociétés Joe Biden souhaite relever l'impôt des sociétés à 28% (Trump l'avait réduit à 21%), pour financer en partie ses projets de relance.

Il devra ensuite restaurer l’Obamacare – peut-être bientôt rebaptisé Bidencare –, réformer la police après les énormes manifestations qui ont suivi la mort de George Floyd, et élaborer une nouvelle politique en matière d’immigration.

Sénat

Par ailleurs, ces réformes devront être introduites alors qu’il apparaît que le Sénat pourrait rester aux mains des républicains. Dans ce cas, Biden, s’il est président, sera en grande partie bridé, comme ce fut le cas d’Obama pendant son second mandat. L’issue du scrutin pour le Sénat se fera encore attendre, car il est possible que la course ne trouve son issue définitive qu’en janvier. Il semble en effet que la Géorgie aura besoin d’un second tour pour attribuer au moins un des deux sièges en jeu.

Le site d’informations politiques Politico voit cependant une lueur d’espoir si l’impasse politique entre le président et un Sénat hostile devient réalité. Et cette lueur se situe dans la relation unique qu’entretient Biden avec le président actuel du Sénat, le républicain Mitch McConnell, qui a de fortes chances de rester à son poste. Les deux ont travaillé ensemble au Sénat pendant de longues années et ils se respectent.

McConnell fut le seul sénateur républicain présent aux obsèques du fils de Biden, Beau, en 2015. "Ils sont restés amis en dépit de tout ou ont au minimum maintenu une relation professionnelle constructive pendant les moments difficiles", a expliqué le sénateur démocrate Chris Coons à Politico.

Il n’empêche qu’une telle collaboration basée sur le bon sens restera peut-être de l’ordre du "wishful thinking", du moins si l’ont tient compte de l’extrême polarisation du pays au niveau politique, une polarisation qui n’a pas été atténuée par ces élections. La solution viendra peut-être de la personnalité même de Joe Biden, qui selon tous ceux qui le connaissent, est la personnification même de l’empathie et du bon sens.

Mieux dormir

Une courte promenade dans les rues de Wilmington vendredi matin montre à quel point l’enthousiasme est grand. Sur la terrasse du café De.co, Kimberley Price suit les nouvelles sur son smartphone. Elle est infirmière à l’hôpital local. "Je vois chaque jour notre unité de soins intensifs se remplir de patients souffrant du coronavirus. Les directives ont changé trop souvent dans ce pays et de nombreux citoyens prennent pour exemple le comportement imprudent du président. Ne serait-ce que par son approche sérieuse du coronavirus, la nomination de Joe Biden serait un vrai soulagement."

Devant la bibliothèque, Anne Kahn prépare une étagère de livres que les passants peuvent emporter gratuitement. "Toute la ville participe à l’événement. Ici, nous l’appelons Uncle Joe", raconte la bibliothécaire. "La principale caractéristique de Joe Biden est sa personnalité attachante. Sa victoire devrait apporter une bouffée d’air frais à notre pays."

C’est également l’avis de Rebecca Parsons, qui gère un espace de co-working dans la ville. "S’il gagne, je dormirai mieux", confie-t-elle en chargeant un panier rempli de livres. Même si elle craint que les prochaines semaines soient agitées. "L’extrême droite descendra dans la rue pour soutenir Trump. Et il a déjà à plusieurs reprises encouragé des gens à piétiner la loi."