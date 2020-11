Sprint final pour la Maison-Blanche

Comme c'est de tradition, ce mardi à minuit, les cinq électeurs de Dixville Notch, un hameau de 12 habitants perdu dans les forêts du New Hampshire, près de la frontière canadienne, ont lancé l'élection présidentielle. Ils ont voté à l'unanimité pour le démocrate Joe Biden . La plupart des bureaux de vote de la côte Est ouvriront à 6h (12h heure belge) ou 7h. Les électeurs américains doivent départager deux hommes, et surtout deux visions de l'Amérique.

Vote indirect

Étant donné que les grands électeurs sont désignés au niveau des États, ce ne sont pas les sondages au niveau national qui peuvent donner une indication sur le résultat final, mais les estimations État par État . Et c'est ici que les fameux "swing states" prennent toute leur importance. Dans ces États pivots, la tendance peut basculer en faveur de l'un ou l'autre candidat. C'est notamment le cas en Floride et en Pennsylvanie .

Crainte de couacs

La mobilisation devrait être plus importante qu'en 2016 (55,7%). Le vote n'est pas obligatoire et 230 millions d'Américains peuvent participer à l'élection. 93 millions de personnes avaient déjà voté par anticipation dimanche soir. Les partisans démocrates semblent galvanisés par l'enjeu. Le vote des Noirs , majoritairement promis à Biden, pourrait peser lourd, alors que la présidence de Trump a été marquée par l'essor du mouvement Black Lives Matter , galvanisé suite au décès tragique de George Floyd .

Plusieurs couacs pourraient entacher le déroulement de ces élections. On craint notamment un retard important dans le dépouillement , suite à l'importance prise par le vote par correspondance, à cause de l'épidémie de Covid.

Un résultat étroit pourrait déclencher émeutes et violences. Habituellement, les États-Unis ne sont pas habitués à des débordements lors des scrutins électoraux. Mais entre les discours menaçants des groupuscules d'extrême droite dans certains États, l'agitation dans les rues contre les violences policières, les impopulaires restrictions face au Covid-19 et l'huile distillée par le président Trump sur le feu, notamment sur le vote par correspondance, l'angoisse est tangible, cette fois. Notamment à Portland (Oregon), une ville secouée depuis des mois par des manifestations et qui est devenue pour beaucoup un symbole des divisions qui minent les États-Unis. Plusieurs immeubles et boutiques ont été barricadés dans des villes comme Washington ou New York.