Tensions, indignation et risque d’émeutes à Philadelphie

Mercredi à 13 heures, des centaines de manifestants sont rassemblés sur la Place de l’Indépendance, inondée de soleil, à Philadelphie. Ils portent des banderoles arborant des messages comme "Every vote counts", "Keep calm and carry on counting", "All votes are sacred" ou "Our vote, our future". Des haut-parleurs diffusent les speechs de politiciens locaux qui soulignent à quel point la démocratie est en danger.