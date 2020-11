Trump envisagerait de créer un nouveau média pour "se venger" de Fox News

" L'audience de Fox News en journée s'est complètement effondrée . Les journées des week-ends sont même pire. C'est très triste à voir, mais ils ont oublié ce qui a fait leur succès, ce qui les a menés là (où ils sont). Ils ont oublié la poule aux oeufs d'or . La plus grande différence entre les élections de 2016 et celles de 2020, c'est Fox News!", a-t-il écrit sur son réseau social favori.

Un média en ligne

Pas si vite, nous n'en sommes encore qu'aux spéculations. Mais on sait à quel point le milliardaire peut se montrer imprédictible et farouche quand il s'agit de compétition. Les sources internes indiquent de leur côté qu'il ne s'agirait pas d'une chaîne câblée "classique", diffusée à la télévision, mais d'un média en ligne .

Les (nombreux) fans de Trump pourraient ainsi payer un abonnement mensuel et constituer une source potentielle d'abonnés considérable . Le Président pourra également compter sur son impressionnant carnet de contacts et ses 88,9 millions de followers sur Twitter. Une base de données inestimable.

Le futur nous dira si Trump compte bel et bien remplacer Fox News par son propre média. Pour l'instant, le milliardaire, qui refuse d'admettre sa défaite à l'élection présidentielle, se plaint toujours plus que son ex-chaîne favorite fasse intervenir davantage de démocrates qu'auparavant. Sa vengeance personnelle se limite pour l'heure à décrédibiliser la chaîne publiquement et faire la promotion d'autres médias conservateurs, dont One America News et Newsmax.