Trump gagne l'Alaska, les républicains à une voix de la majorité au Sénat

Au Collège électoral qui désignera le 14 décembre prochain le prochain occupant de la Maison blanche, un candidat doit obtenir les voix d'au moins 270 grands électeurs. A ce stade, Biden en a décroché 279, contre 217 désormais pour Trump, qui qualifie l'élection d'énorme fraude électorale et multiplie les recours. Huit jours après le jour J, aucun vainqueur n'a été déclaré dans trois Etats encore: la Caroline du Nord (15 grands électeurs), où Trump fait la course en tête, et l'Arizona (11) et la Georgie (16), qui penchent très fort du côté de Biden. La Georgie qui va par ailleurs procéder à un recomptage des bulletins de vote déposés lors de l'élection, a déclaré mercredi le secrétaire d'Etat Brad Raffensperger. "La marge étant si étroite, il faudra procéder à un recomptage complet et manuel dans chaque comté", a-t-il déclaré.