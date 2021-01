"Trump met le feu à Washington": la presse internationale scandalisée par les émeutes au Capitole

"Le capitole assiégé - Les supporters de Trump envahissent le cœur de la démocratie américaine", titre The Times de Londres, qui raconte comment les élus démocrates et républicains, réunis en session pour confirmer l'élection du démocrate Joe Biden, "ont enfilé des masques à gaz et se sont abrités sous les bureaux" pendant que le personnel "se cachait dans les bureaux".