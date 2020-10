Un Trump "en pleine forme" retrouve les estrades de campagne en Floride

"Je l'ai eu. Maintenant, ils disent que je suis immunisé. Je me sens si puissant!", a lancé, combatif et provocateur, le président américain de 74 ans devant une foule enthousiaste dans laquelle peu de personnes portaient des masques. "Je peux marcher dans cette foule (…) embrasser tout le monde, embrasser les hommes et les magnifiques femmes", a-t-il ajouté suscitant les rires de la foule.