Une carte belge met en perspective le scrutin américain

L' aphorisme prend aujourd'hui tout son sens en cette période de présidentielles américaines. Et pour cause, l'ensemble des comptes-rendus , coloriant en bleu ou en rouge le pays de l'Oncle Sam, ne font que relater quels États ont été acquis par quel candidat . Or, "ce n'est pas le terrain qui vote, mais bien les gens", ironise Justin L. Matthews, professeur en psychologie à la California State University.

En résulte une vision tronquée que le Belge Karim Douïeb , cofondateur de la start-up bruxelloise Jetpack.ai, a voulu corriger . Et ce en répondant au passage à Lara Trump, ancienne productrice de télévision américaine et conseillère de campagne de Donald Trump (dont elle a épousé le fils, Eric), qui brandissait l'an dernier sur les réseaux sociaux une carte électorale largement badigeonnée de rouge, symbole du poids du camp républicain.

Karim Douïeb a donc repris les résultats de 2016 pour mieux les figurer, fournissant un portrait bien plus exact du vote américain. Le ras de marée rouge d'alors s'éclipse au profit d'une constellation de pois rouges et bleus, dont la taille est proportionnelle au nombre de votes républicains et démocrates. La carte reprend alors un teinte bleue, et démontre clairement la proéminence de l'électorat démocrate, notamment sur les côtes est et ouest.