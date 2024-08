Élections aux États-Unis: Barack et Michelle Obama électrisent la convention démocrate

L'ex-président américain Barack Obama et son épouse Michelle ont loué les capacités de Kamala Harris face aux supporters survoltés de la convention démocrate à Chicago.

Depuis qu'elle a dû prendre la relève suite au retrait du président Joe Biden, la candidate à la présidentielle américaine Kamala Harris a complètement remobilisé les démocrates. Et la convention du parti, organisée à Chicago, est savamment orchestrée pour starifier celle qui n'a que trois mois pour défendre ses projets.

"Nous n'avons pas besoin de quatre années supplémentaires de paroles en l'air et de chaos. C'est un film que nous avons déjà vu et nous savons tous que les suites sont généralement pires." Les Obama, Barack et Michelle, ont défendu la candidature de Kamala Harris avec enthousiasme à Chicago, au deuxième jour de la convention démocrate.

"L'Amérique est prête à écrire un nouveau chapitre. L'Amérique est prête pour un meilleur récit. Nous sommes prêts pour la présidente Kamala Harris", a lancé l'ex-président. "Yes, she can!", a-t-il rugi, avant que la salle ne reprenne cette phrase copiant son célèbre "Yes, we can".

"Ses vues limitées et étroites font qu'il (Donald Trump) se sent menacé par l'existence de deux personnes qui travaillent dur, qui sont éduquées, qui réussissent, et dont il se trouve qu'elles sont noires." Michelle Obama Ex-première dame des États-Unis

"Joyeuse guerrière"

"Ma Kamala Harris est plus que prête pour ce moment", a appuyé la toujours très populaire, et très applaudie, Michelle Obama.

Le mari de Kamala Harris, Doug Emhoff, est aussi intervenu pour dresser un portrait plus personnel de la vice-présidente. Il a qualifié sa femme de "joyeuse guerrière", en racontant de touchantes anecdotes sur leur histoire.

Donald Trump a été qualifié par l'ex-président démocrate de "milliardaire de 78 ans qui n'arrête pas de pleurnicher", qui "a peur de perdre". Pour l'ex-première dame, "ses vues limitées et étroites font qu'il se sent menacé par l'existence de deux personnes qui travaillent dur, qui sont éduquées, qui réussissent, et dont il se trouve qu'elles sont noires". "Qui va lui dire que le poste auquel il postule actuellement est peut-être l'un de ces 'Black jobs'", a blagué Michelle Obama.

Le président Biden n'a pas été oublié. "Je suis fier de l'appeler mon président, et je suis plus fier encore de l'appeler mon ami", a dit Obama, tandis que le public hurlait: "Nous aimons Joe."

Autre fait marquant de cette deuxième journée de la convention, la prise de parole de l'ancienne porte-parole de Donald Trump à la Maison-Blanche, Stephanie Grisham, qui a prévenu que son ex-patron n'a "aucune empathie, aucune éthique, aucun respect pour la vérité".

Vue en plein écran Calicots, chants et slogans transforment la convention démocrate en grande fiesta. ©Getty Images via AFP

Kamala Harris a passé sa journée à faire campagne à Milwaukee dans le Wisconsin.

Investiture formelle de Kamala Harris

Dans une ambiance très festive, les démocrates avaient auparavant consacré Kamala Harris comme leur candidate, alors que son investiture avait déjà été formalisée lors d'un vote en ligne. Un à un, sur fond de musique assourdissante et de clameurs, dans une ambiance survoltée, les représentants de chaque État américain lui ont apporté leur soutien.

Mais la candidate Harris a, elle, passé sa journée à faire campagne à Milwaukee dans le Wisconsin, dans l'enceinte où le Parti républicain avait investi l'ancien président. Tout un symbole... Elle y a promis un "avenir de liberté, de possibilités, d'optimisme et de foi".

Elle s'est exprimée par vidéo pour le public de la convention, pour défendre le droit à l'avortement et critiquer le rôle négatif de Trump dans ce dossier.