Les stars de l'industrie crypto jubilent après la victoire de leur idole Donald Trump

"L'Amérique est une nation de bâtisseurs. Et bientôt, vous serez libres de bâtir." C'est avec ces quelques mots, déjà vus plus de 40 millions de fois, qu'Elon Musk a salué la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle américaine ce mercredi, sur son propre réseau social X, anciennement Twitter.

Ce tweet solennel est aussi celui qu'ont décidé de repartager bon nombre de grands noms dans l'industrie des cryptoactifs et de la blockchain, désormais confiants dans la possibilité de développer leurs activités dans un environnement nettement plus favorable sous la présidence du candidat républicain que sous Joe Biden.

"Good morning"

Parmi les heureux du jour, on retrouve les jumeaux Tyler et Cameron Winklevoss, à la tête de la plateforme Gemini, Marc Andreessen, de la firme de capital-risque Andreessen-Horowitz ou encore Brian Armstrong, CEO et cofondateur de Coinbase .