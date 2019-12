Des centaines d'étudiants non finançables doivent rendre leur bourse

Lorsqu'un étudiant a échoué de trop nombreuses fois, il devient non finançable. Il ne peut alors plus, en principe, poursuivre ses études. Un établissement peut lui accorder une dérogation sur la base de sa situation personnelle, mais il doit financer cette année d'études sur fonds propres . Dans ce cas, l'étudiant ne peut plus , en principe, recevoir de bourse . Le problème, c'est que l'étudiant ne le sait pas toujours et que la procédure de contrôle intervient a posteriori .

La bourse acquise après 5 ans

Sur le site de la Cediep, le centre de documentation et d'information sur les études et les professions, on peut lire que si un étudiant est déclaré non finançable par l'établissement d'enseignement, aucune allocation d'études ne sera octroyée. Et si elle avait déjà été octroyée, son remboursement sera exigé. Le caractère finançable est un critère examiné par l’établissement et validé par les Commissaires et Délégués au Gouvernement.