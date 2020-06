Deux raisons expliquent le recul des universités belges

Le QS World University Rankings, est un des trois classements mondiaux d'universités les plus suivis, avec celui de Shanghai et le Times Higher Education. Il vient de publier sa liste annuelle. Le MIT (Massachusetts Institute of Technology) reste en tête, pour la neuvième année consécutive. Juste derrière, on retrouve Stanford et Harvard. En Europe, Oxford se classe première, et 5e au niveau mondial, devant Cambridge.