L'école obligatoire dès 5 ans à la prochaine rentrée

Cette entrée en vigueur constitue aussi "une occasion pour sensibiliser les responsables légaux des enfants âgés de 3 ans à 5 ans sur l’ importance de la fréquentation régulière de l’enseignement maternel ", souligne la ministre de l'Éducation, Caroline Désir (PS), dans un communiqué. "Celui-ci est un premier cap essentiel qui permet aux enfants de découvrir les codes de l’école, de s’approprier la langue de l’enseignement et de se préparer au mieux aux apprentissages ", insiste-t-elle.

Souplesse dans les contrôles

Il sera demandé aux directeurs et aux vérificateurs de faire preuve de compréhension dans la mise en œuvre de ce contrôle.

Afin de donner le signal que cette obligation sera "pleine et entière" dès l'âge de 5 ans, des contrôles seront menés. Au-delà de neuf demi-jours d'absences non justifiés , une école pourra, en effet, signaler les parents auprès du service d'obligation scolaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles . Ce dernier pourra alors décider d'enclencher une procédure administrative.

"Néanmoins, dans l’optique de tenir compte de l’âge des enfants et de déployer une logique de transition plus fluide entre les années, il sera demandé aux directeurs et aux vérificateurs de faire preuve de compréhension dans la mise en œuvre de ce contrôle", explique Caroline Désir. Dans un premier temps, une certaine souplesse devrait donc être de mise.