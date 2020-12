L'enseignement supérieur restera en code rouge jusque février minimum

Les universités et hautes écoles du pays pourront-elles à nouveau accueillir des étudiants dans les premiers mois de l'année 2021? La Flandre répond non tandis que la Wallonie donnera sa réponse "après les examens de janvier".

Tandis que l'enseignement supérieur est passé en code rouge le 15 octobre pour une durée indéterminée, les étudiants belges ne sont pas près de se revoir dans les auditoires ou salles de classe du pays avant le mois de février. Pour les étudiants wallons comme flamands, le code rouge sera toujours de mise durant le mois de janvier au minimum, ont respectivement annoncé les ministres Ben Weyts (N-VA) et Valérie Gatigny (MR) pour le nord du pays. Et au jeu des prolongations, la Flandre fait un pas de plus.