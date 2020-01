La Wallonie gonfle ses investissements dans les projets "École numérique"

Les 1.000 élèves du Séminaire de Floreffe savent parfaitement ce que sont les projets "École numérique". Et pour cause, leur établissement, sous l’impulsion d’une des professeurs de langues, Marianne Grandjean, a déjà remporté à trois reprises les appels à projet "École numérique" lancés par Digital Wallonia et la Fédération Wallonie-Bruxelles. Dont le dernier en date qui va permettre aux élèves de 4e secondaire de réaliser des petits films avec un kit multimédia , en partant du storyboard jusqu’au montage.

Jusqu’à présent, les projets se basaient en majorité sur l’usage des tablettes (32%), ordinateurs portables (28%), tableaux blancs interactifs et projecteurs (27%). Le nouvel appel à projet veut renforcer l’usage d’autres outils, comme les TV interactives ou les outils de programmation et de codage. Une première présentation sera faite au salon SETT (Éducation et technologie) à Namur-Expo, durant le week-end du 6 et 7 février.

Le GSM en classe?

Et le numérique à l’école, est-ce que cela porte ses fruits? D’après une enquête réalisée par Digital Wallonia auprès des écoles lauréates en 2015, il semblerait que oui. Ces écoles ont été interrogées en 2018, après avoir vécu 3 ans avec les outils numériques. Et qu’ont-elles constaté? "Du côté des élèves, une hausse de la motivation et de l’implication, un gain d’autonomie, une amélioration de leurs compétences numériques et même des résultats scolaires, et cela, c’est les enseignants qui nous le disent!", explique Catherine Stasser, directrice de la cellule École numérique au SPW. Il a aussi été constaté une plus grande dynamisation et une diversité des méthodes d’enseignement, et un renouvellement du plaisir d’enseigner chez les profs impliqués. "A l’heure où l’on parle de désaffection des profs, c’est important."