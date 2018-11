Les facultés de psychologie prises d'assaut par les étudiants français

La Fédération des étudiants francophones (FEF) tire la sonnette d'alarme. De plus en plus d'étudiants français se tournent vers la Belgique pour poursuivre leur cursus en psychologie. En cause, un numérus clausus drastique imposé chez eux à l'entrée des masters.

Depuis un an, les facultés de psychologie en Belgique francophone voient arriver un nombre de plus en plus important d'étudiants français désirant s'inscrire en master. Rien qu'à l'UMons, le nombre de jeunes Français s'inscrivant en master 1 est passé de 27 en 2016-2017 à 218 lors de cette année académique. "Avec pour conséquence une pénurie de maîtres de stage et promoteurs, des auditoires surpeuplés, des étudiants recalés pour l'inscription à certains cours", explique Maxime Michiels, le président de la FEF.

218 étudiants français Nombre d'étudiants français inscrits en master 1 en psychologie à l'UMons. C'est huit fois plus qu'il y a deux ans.

Pourquoi cet afflux? Les règles de sélection en psychologie se sont encore renforcées en France. Alors qu'une procédure de sélection existait déjà entre le master 1 et le master 2, il a été décidé d'en ajouter une autre entre le Bac 3 et le Master. "À l'université de Reims par exemple, ils n'accepteront plus que 40 inscrits en Master 1, alors que 720 étudiants suivent les cours en Bac 3", explique encore Maxime Michiels.

Les universités francophones avaient déjà connu le même phénomène pour d'autres cursus contingentés, comme la médecine, la kiné ou les études vétérinaires. En 2006, le décret "non-résident" avait alors limité l'accès de ces études aux étudiants étrangers, en imposant un quota maximum de 20% d'étudiants non résidents en vétérinaire, et de 30% pour les autres cursus contingentés.

Des quotas dénoncés par l'UE

Cette procédure s'étendra-t-elle aujourd'hui à la psychologie? Probablement pas, explique encore Maxime Michiels. Car ces quotas maximums en Belgique sont dans le collimateur de l'Union européenne, qui pourrait estimer que c'est une entrave à la libre circulation des étudiants dans l'UE.

Pour la FEF, la solution idéale pour résoudre ce problème serait d'instaurer un système de financement compensatoire entre pays de l'Union européenne. Mais la France n'en veut pas. "Ce qui est assez logique à partir du moment où ils restreignent l'accès aux études dans le but de réaliser des économies budgétaires, dit Maxime Michiels. Ils ne vont pas payer pour que leurs jeunes étudient dans un autre pays... Au final, les pays où l'accessibilité aux études est plus souple sont punis par les pays où les études sont moins accessibles."

En attendant, la FEF demande au ministre de l'Enseignement supérieur Jean-Claude Marcourt de dégager une enveloppe financière exceptionnelle à destination des établissements touchés par le phénomène, et de créer des incitants pour pousser les praticiens à devenir maîtres de stage.