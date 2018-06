Les profs craignent une surcharge de travail

Un avant-projet de loi qui redéfinit la charge de travail des profs est en préparation. Il fractionne la charge de travail des profs en cinq composantes: le travail en classe, les services à l’école et aux élèves, le travail collaboratif, le travail autonome (corrections…) et la formation continue. Le but est de faire valoir le fait que le travail des enseignants ne se résume pas à leur présence en classe.