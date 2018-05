"On ne parle que des critiques, moi je suis sur le terrain" (Schyns)

Le pacte d'excellence est-il à l'arrêt? La ministre de l'Enseignement, Marie-Martine Schyns, refait le point pour L'Echo. Oui le Pacte avance, des décisions se prennent, et sur le terrain, tout n'est pas perçu négativement.

Depuis, on a rencontré la ministre en charge du dossier, Marie-Martine Schyns . Malgré les critiques acerbes qui fusent de toute part, de l’opposition, des enseignants sur le terrain, des recteurs d’université, des profs d’histoire, de géo, de latin, et souvent de Monsieur Tout le monde (car chaque Belge a son avis sur ce que l’enseignement doit faire), elle garde le moral.

"Sur les réseaux sociaux ou dans la presse, on ne voit que les critiques. Mais moi heureusement, je suis sur le terrain. Et les enseignants y disent: 'on ne pouvait pas rester comme ça. Il faut réformer'."