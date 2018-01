Quelle grille horaire à l'école? Parents et profs ont choisi

Moins de maths et de français au début des primaires. Une année découpée en cinq périodes de sept semaines en secondaire, avec six semaines classiques et une semaine mixant des activités culturelles, artistiques, technologiques. La "conférence de consensus" rassemblant des enseignants, directeurs d'écoles et citoyens parents a accouché d'une feuille de route pour l'organisation des horaires à l'école. La ministre de l'Enseignement a la main...