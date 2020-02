Sven Gatz: "L'enseignement néerlandophone à Bruxelles présente un bulletin des plus brillants"

Le dernier recensement du nombre d’élèves dans l’enseignement néerlandophone à Bruxelles montre une augmentation de 3% sur un an.

Combien d'élèves fréquentent l'enseignement néerlandophone à Bruxelles? 49.971 enfants , en maternelle, primaire et secondaire. Ce chiffre a doublé en 24 ans et montre une augmentation de 3% par rapport à l'année scolaire précédente en février.

"Ces chiffres illustrent bien la qualité de notre enseignement", se félicite Sven Gatz, ministre du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et notamment en charge de l'Enseignement.

En cinq ans, l'augmentation est de 12,4%. Ce nombre "montre également également l'attrait de nos écoles auprès des parents qui ne parlent pas le néerlandais à la maison et qui souhaitent le meilleur pour leurs enfants, non seulement sur le plan de l'enseignement, mais également en ce qui concerne l'accompagnement et l'infrastructure scolaire moderne", souligne Sven Gatz. Celui-ci estime qu'avec "le succès de l'enseignement néerlandophone, c'est la connaissance du néerlandais qui croît à travers l'ensemble de la Région de Bruxelles-Capitale".