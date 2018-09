Une rentrée bruxelloise sans écoles nouvelles dans le secondaire

La création de places en première secondaire marque un arrêt dans la capitale. 1.800 nouvelles places sont attendues dans les autres années. La création et les extensions d’écoles vont s’accélérer d’ici 2025. L’attractivité de nombreuses écoles bruxelloises laisse à désirer.

Il n’y aura pas d’ouverture de nouvelle école secondaire à Bruxelles en 2018 . Un constat qui pourrait inquiéter alors que le boom démographique continue d’exercer une pression sur l’offre scolaire dans la capitale, surtout dans le secondaire. Au cabinet de la ministre en charge de l’Éducation, Marie-Martine Schyns (cdH), on tient toutefois à prendre un peu de recul. Deux écoles secondaires ont ouvert leurs portes en 2016, quatre en 2017 , rappelle son cabinet alors qu’à la rentrée 2019, entre trois et cinq projets de création d’école devraient se concrétiser en Fédération Wallonie-Bruxelles. À confirmer.

En 2017, quelque 1.600 places avaient été créées en première année secondaire à Bruxelles, où la pénurie est la plus forte. Ceci en comptant les extensions d’écoles. Mais pour l’heure, il est apparemment très difficile d’obtenir des statistiques, même provisoires, sur les créations de places qui doivent être enregistrées à l’occasion de cette rentrée. Cette comptabilité se réalisant par après.

"En secondaire, les créations en première année seront marginales compte tenu du fait qu’aucune nouvelle école n’ouvre cette année " , indique Julie Lumen, "facilitatrice école" pour le compte de la Région de Bruxelles-Capitale. "Concernant l’enseignement secondaire, toutes années confondues cette fois, toujours sur la base des données communiquées par les porteurs de projet et/ou récoltées via les données liées à l’octroi des permis d’urbanisme, entre 2017 et 2018, 1.800 places devraient être créées . 70% de ces places seraient créées dans l’enseignement francophone" , poursuit-elle.

A la rentrée 2019, entre trois et cinq projets de création d’école devraient se concrétiser.

Gros effort d’ici 2025

Le cabinet de la ministre Schyns ne dispose quant à lui pas d’estimations. 35.542 places ont été créées depuis 2012 , dit-on. Alors que 22.260 nouvelles places sont programmées à l’horizon 2025 en Fédération Wallonie-Bruxelles. Un chiffre qui reste de l’ordre de l’estimation. Le résultat final dépendra en effet des appels à projets lancés dans le cadre des 20 millions d’euros que la Fédération Wallonie-Bruxelles a décidé de consacrer annuellement à l’augmentation de l’offre scolaire dans les zones dites "sous tension", c’est-à-dire là où elle ne rencontre pas la demande. C’est le cas sur quasi l’ensemble du territoire bruxellois, dans le Brabant wallon et dans certaines zones du côté de Huy-Waremme et dans le Hainaut, précise le cabinet de Marie-Martine Schyns.

Selon le cabinet du ministre-président bruxellois Rudi Vervoort (PS), entre 2010 et 2017, l’enseignement francophone a créé 4.134 places et l’enseignement néerlandophone 480 dans la capitale. Les créations doivent passer respectivement à 14.357 et 3.659 d’ici 2025 pour faire face au boom démographique. Toute une série de projets sont en cours de réalisation.