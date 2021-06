Disco, le portail qui met les écoles wallonnes à l'heure du numérique

Les Éditions Érasme lancent Disco, un logiciel qui élargit l’objet "livre" à des ressources numériques plus riches et adaptées aux besoins de chaque élève.

Les manuels, cette part d’école que les enfants et les adolescents ramenaient autrefois chez eux, ne sont plus ce qu’ils étaient. Un phénomène qui n’a pas échappé aux Éditions Érasme. Ce vendredi, la Maison d’édition, solidement ancrée en Belgique depuis plus d’une centaine d’années, lance sa plateforme numérique, baptisée Disco.