Trempé et estampé comme un fan de F1 à Spa

Ce désastre en plusieurs actes a débuté aux premières heures du dimanche autour du toboggan des Ardennes. Alors que des bouchons de plusieurs kilomètres se forment sur l'E42 et que les parkings non aménagés se transforment en champs de boue, les organisateurs sont aux abonnés absents . Et rien ne s'arrangera par la suite, bien au contraire....

Après plus de trois heures d'attente sous ce déluge et plusieurs départs reportés, la direction de course décide de lancer les bolides derrière la voiture de sécurité à 18h17 plutôt que d'annuler la course. Deux petits tours et puis s'en vont. Une mascarade dont l'unique but est de considérer le Grand Prix comme achevé, et de ne pas devoir rembourser les 75.000 personnes qui ont dépensé au minimum une centaine d'euros, sans compter le prix prohibitif des consommations sur place, pour attendre trempées un spectacle qui n'aura jamais lieu.