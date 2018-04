Les organes de propagande en ligne de l'EI neutralisés

Les polices américaine et de l'Union européenne ont paralysé les principaux organes de propagande en ligne du groupe Etat islamique. Une opération conjointe a été menée dans plusieurs pays, dont la Belgique.

Les polices américaine et de l'Union européenne ont neutralisé les organes de propagande en ligne du groupe terroriste Etat islamique (EI). C'est ce qu'annonce Europol, l'office de police criminelle pour l'échange de renseignements entre polices nationales au sein de l'UE.

L'opération visait spécifiquement Amaq , l'agence de presse et un des organes de propagande de l'organisation djihadiste. Le groupe s'est notamment servi de cette agence de presse pour revendiquer, le mois dernier, l'attaque d'un supermarché à Trèbes, dans le sud de la France, où un homme de 25 ans a tué quatre personnes, dont un gendarme qui avait pris la place d'un otage.

Dans le cadre d'un dossier du parquet fédéral, l'action a été menée simultanément mercredi et jeudi:

Son objectif était de "déstabiliser fortement" le dispositif de propagande de l'État islamique et d'identifier et d'interpeller les administrateurs de ces serveurs, en saisissant et en fermant les serveurs utilisés pour diffuser la propagande de l'EI sur internet.