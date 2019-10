Premières images du raid contre Baghdadi

Donald Trump avait annoncé, dès lundi, que seraient rendus publics des extraits de la vidéo du raid mené le week-end dernier en Syrie et qui a abouti à la mort du chef du groupe État islamique, Abou Bakr al Baghdadi . Lui-même avait suivi l'opération en temps réel, depuis la Maison-Blanche, grâce aux caméras embarquées des membres des forces spéciales. Et mercredi, le département américain de la Défense a publié les premières images de l'opération.

Les images aériennes, en noir et blanc et granuleuses, montrent les forces spéciales américaines se rapprocher du complexe dans lequel Baghdadi se trouvait , pendant qu'un avion américain faisait feu sur des combattants situés à proximité du bâtiment .

Le général Kenneth McKenzie, à la tête du commandement central américain qui supervise les troupes déployées au Moyen-Orient, a déclaré que la destruction du bâtiment avait en partie pour but "de s'assurer que celui-ci ne serait pas un sanctuaire ni mémorable sous aucune forme". S'exprimant lors d'un point de presse au Pentagone, il a indiqué que Baghdadi avait entraîné avec lui deux enfants dans une zone souterraine du complexe et le tunnel qu'il avait emprunté pour prendre la fuite – et non pas trois enfants, comme l'avait préalablement estimé l'administration américaine .

Combien de personnes tuées?

En plus des deux enfants, "six membres de l'EI sont morts en tout" au cours du raid: "quatre femmes et deux hommes dont Baghadi", a expliqué le chef du commandement central américain. Les femmes agissaient "de manière menaçante" et portaient des gilets explosifs. Kenneth McKenzie a assuré que onze autres enfants avaient été "protégés par les forces d'assaut" et deux hommes capturés. Du matériel électronique et des documents en quantité "substantielle" ont été saisis.