Où en sont les autres actions contre Fortis? C'est loin d'être la fin

Pas évident de dresser un état des lieux des actions en justice encore pendantes dans la foulée du démantèlement de Fortis. Au niveau civil, Mischaël Modrikamen défend encore entre 1.200 et 1.300 petits actionnaires. On se souviendra qu’il avait introduit une action contre BNP Paribas Fortis afin de réclamer plus de 5 milliards d’euros de dommages et intérêts pour le démantèlement du bancassureur et de la vente des activités bancaires de Fortis à BNP Paribas. L’affaire, portée devant le tribunal de commerce francophone de Bruxelles, a été suspendue selon l’adage du pénal tenant le civil en l’état.