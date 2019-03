Les études non-publiées sur le glyphosate pourront être consultées

"C'est une victoire historique. Si on n'avait rien fait, c'étaient les lobbies qui prenaient le pouvoir. Il faut que les lobbies respectent la réglementation et les politiques"

Cancérogène?

Quatre eurodéputés Verts, dont la Française Michèle Rivasi, avaient demandé en mai 2017 l'accès aux "parties relatives au matériel, conditions expérimentales et méthodes et aux résultats et analyse des études sur la cancérogénicité du glyphosate non publiées", des documents refusés par l'EFSA au nom de la protection des intérêts des entreprises qui avaient fourni des rapports d'études. Ils avaient saisi la justice européenne pour contester cette décision.