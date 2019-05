Les procès Roundup ont déjà coûté 2,213 milliards à Bayer

Trois premiers procès ont déjà coûté 2.213.000.000 de dollars d'amendes à Bayer . Sa capitalisation boursière a par ailleurs fondu de près de 50%, passant de 101 milliards d'euros en juin 2018 à 55 milliards ce mardi en cours de séance, moins que les 56 milliards dépensés pour l'achat de Monsanto. Et la série noire risque de ne pas s'arrêter là. 13.400 procès autour de Monsanto et de son herbicide phare, le Roundup, sont en attente d'une décision.

Première condamnation à 78 millions

80 millions en mars

Deux milliards

Bayer a déjà annoncé sa volonté de faire appel. Cela dit, il s'agit de loin de la plus importante des trois condamnations prononcées jusqu'ici, et pour cause: elle concerne deux personnes. Alva et Alberta Pilliod, un couple américain qui affirme que le Roundup est à l'origine de leur cancer, ont été suivis par un jury californien. Les jurés ont ordonné le versement de 2,055 milliards de dollars au titre de dommages compensatoires et punitifs.