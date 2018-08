Un jugement américain ravive la flamme anti-glyphosate en Europe

Les jurés étaient mal informés, considère la firme, qui assure avoir la science de son côté et annonce son intention de faire appel . Le groupe allemand Bayer, nouveau propriétaire de la firme, s’est dit confiant dans le fait que le glyphosate "est sûr et ne cause pas de cancer quand il est utilisé selon l’étiquette" . La ligne est claire, et elle n’a pas fini d’être attaquée, alors que des milliers d’Américains se sont déjà manifestés comme victimes potentielles de Monsanto.

Transition agricole

De ce côté-ci de l’Atlantique, le jugement a galvanisé les partisans d’une interdiction de ce produit. Ce procès "doit accélérer la prise de conscience de l’Europe et notre transition vers un modèle agricole plus respectueux de l’environnement et de la santé humaine", a réagi le socialiste Éric Andrieu, le président de la commission spéciale du Parlement européen sur les pesticides. En France, le ministre de la transition écologique et solidaire Nicolas Hulot parle du "début d’une guerre" contre les pesticides les plus dangereux. Tandis qu’à Berlin, un porte-parole du ministère allemand de l’Environnement a indiqué que l’utilisation de pesticides à base de glyphosate pourrait être interdite au cours de la législature actuelle – qui se termine dans trois ans.