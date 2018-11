Daniel Weekers quitte Nethys

Des raisons personnelles sont évoquées. L'application du décret gouvernance est soulignée. Au final, on ne sait pas trop bien pourquoi Daniel Weekers , "figure historique" de Nethys, a démissionné de son poste au comité de direction du groupe liégeois. Selon "Le Soir", la nouvelle date du 1er juillet mais n'est seulement parue au Moniteur belge que ce mardi.

Daniel Weekers ne souhaite pas s'expliquer sur son départ. Il affirme tout au plus partir en "bonnes relations" avec le conseil d'administration et la direction de Nethys, filiale de Publifin. Enfin, il ajoute qu'à 64 ans et après 10 ans chez Nethys, il a envie d'"autre chose".