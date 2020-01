Des magistrats de Namur appelés à la rescousse dans le dossier Nethys

C'est ce jeudi matin que l'action de Nethys en vue de récupérer les indemnités versées à trois de ses anciens dirigeants (Stéphane Moreau, Pol Heyse et Bénédicte Bayer) a été introduite devant le tribunal de l'entreprise de Liège. Au cours de cette audience d'introduction, la présidente de la chambre a averti les parties : il va falloir faire appel à des magistrats venus de Namur afin d'éviter tout risque de récusation.

A priori, il serait trop compliqué - voire impossible - de composer une chambre de trois juges (un professionnel et deux consulaires) n'ayant aucun lien - de près ou de loin - avec le dossier Nethys. Il suffirait, par exemple, que l'épouse ou le fils d'un juge travaille à la Province de Liège pour ce juge soit obligé de faire un pas de côté! Pour éviter cela, et donc de perdre du temps, on va faire appel à des magistrats venus de Namur, une juridiction qui, ceci dit au passage, dépend directement de Liège.