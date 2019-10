Ecolo exige le départ de Muriel Targnion de la présidence d'Enodia

Muriel Targnion (PS), présidente du Conseil d'administration d'Enodia et de Finanpart est poussée vers la sortie. Les deux représentants d'Ecolo au conseil, à savoir Muriel Gerkens et Julien Vandeburie, vont demander ce jeudi son remplacement. Ils ne parlent pas vraiment de démission tout au plus d'un changement de présidence, lit-on dans La Libre. Elle resterait en effet administratrice d'Enodia.