Enodia gèle la vente de Win, Elicio et VOO

En attendant d’y voir plus clair, le conseil d’administration d’Enodia a suspendu ce mercredi soir le processus de vente de VOO, Elicio et Win. Nethys, la filiale d’Enodia, doit s’expliquer rapidement concernant la légalité des opérations.

Il est trop tôt pour parler d’un changement de cap dans le processus de vente des filiales de Nethys. Mais alors que le conseil d’administration de sa maison mère Enodia aurait dû se prononcer ce mercredi soir à propos des cessions de VOO, Win et Elicio, le point a finalement été reporté. Le temps de faire toute la lumière sur cette histoire, le processus de vente est gelé.

C’est évidemment tout sauf une surprise! Depuis quelques jours, et après une série de révélations faites dans la presse concernant des accords passés, dans le dos des actionnaires publics, entre Nethys et des acteurs privés comme le fonds d’investissement américain Providence ou l’homme d’affaires liégeois François Fornieri autour de la vente des actifs VOO, Elicio et Win, la pression était montée d’un cran sur les représentants des actionnaires. Certains acteurs se sont interrogés sur la valorisation anormalement basse d’Elicio, la filiale "énergie renouvelable" de Nethys promise à François Fornieri. D’autres remettaient en question les procédures qui auraient été menées sans un véritable jeu de concurrence entre différents candidats investisseurs.

Déjà lundi soir, à la suite d’une réunion organisée en extrême urgence, le conseil provincial de Liège avait réclamé de Stéphane Moreau, l’administrateur délégué de Nethys, une série d’éclaircissements. La province de Liège, gros actionnaire d’Enodia avec 53,91% des parts, avait clairement fait savoir qu’elle n’entendait pas marquer son accord sur une éventuelle vente des actifs sans obtenir plus d’informations, notamment quant à la valorisation des activités concernées et au caractère légal des opérations qui les entourent, ainsi qu’à une assurance d’absence de conflit d’intérêts.

Lire aussi | Voici à quoi ressemblera l'avenir de Nethys

Le mouvement ne touche pas que la province. Du côté des communes actionnaires, une vingtaine d’entre elles, dont Aubel, Olne, Soumagne et Blegny, se sont fédérées et se disent prêtes à engager un avocat si elles ne reçoivent pas de Nethys et d’Enodia l’assurance que les ventes se font dans l’intérêt des actionnaires. Et ne parlons pas de la tutelle régionale, qui a mandaté le cabinet d’avocats Cleary Gottlieb Steen & Hamilton afin de l’aider dans l’analyse des documents que doit lui transmettre Nethys d’ici ce vendredi.

Verdict le 10 octobre?

"Un document confidentiel contenant des valorisations d’actifs de Nethys circule et constitue un faux." Nethys

C’est donc dans une ambiance de bronca liégeoise que le conseil d’administration d’Enodia s’est tenu sur le coup de 17 heures ce mercredi. Pour couronner le tout, Nethys, qui tenait un conseil d’administration dans l’après-midi, a fait savoir quelques minutes avant que débute la réunion d’Enodia, "qu’un document confidentiel contenant des valorisations d’actifs de Nethys circule et constitue un faux". Si on n’en saura pas plus, cette parenthèse jette à nouveau le trouble dans un dossier déjà suffisamment compliqué.

Stéphane Moreau a d’ailleurs tenu en personne à informer le conseil sur ce "fake".

La vente des filiales est quant à elle gelée. "On attend le rapport du bureau d’avocats Matray sur la légalité juridique des opérations ainsi que l’analyse sur la valorisation faite par le réviseur BDO. Ces deux rapports sont attendus pour le 10 octobre. D’ici là, tout est gelé", souligne un administrateur d’Enodia. "L’opportunité de vente doit se prendre en fonction de ces éléments. Ce gel permet de faire les choses correctement et sans que les administrateurs soient mis devant le fait accompli", estime un autre à la sortie de la réunion.