François Fornieri et Ardentia renoncent à l'acquisition de Win et Elicio

Les sociétés Ardentia Holding et Ardentia Tech, en concertation avec Nethys, ont décidé de renoncer à la reprise des sociétés Win et Elicio. Par conséquent, Nethys reste actionnaire unique de ces deux sociétés. Ardentia rappelle que son intérêt et sa motivation étaient de faire partie de projets destinés à soutenir la croissance de l’emploi et le maintien de l’ancrage à Liège et en Wallonie.