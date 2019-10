Hansen, Levaux et Thiry à la tête de Nethys

Les trois hommes seront présentés vendredi à l’assemblée générale de Nethys comme administrateurs. Leur mission? Remettre de l'ordre dans la société et gérer l'éviction du management.

Il fallait trouver des "sages" pour gérer le conseil d'administration de Nethys et déminer le terrain. En coulisses, les téléphones ont chauffé, avec notamment, Elio Di Rupo (PS) et Willy Borsus (MR) à la manoeuvre. Un trio a été constitué: il se compose de Jean-Pierre Hansen, Laurent Levaux et Bernard Thiry, annonçait ce mercredi en fin d'après-midi Le Soir sur son site Internet. Une information confirmée à plusieurs sources, même si les intéressés se refusent à tout commentaire.

On le sait, une assemblée générale extraordinaire de Nethys a été convoquée en urgence pour vendredi midi. Cette AG doit prendre acte de la démission des administrateurs de Nethys, en nommer de nouveaux et demander au nouveau conseil d'administration la révocation du management actuel du groupe liégeois, au premier rang duquel on trouve Stéphane Moreau.

Les trois hommes vont remplacer le président Pierre Meyers, François Fornieri et les six autres administrateurs. A charge pour eux, ensuite, de s'entourer d'autres administrateurs, et surtout, de partir à la recherche d'un nouveau patron pour Nethys.

Le trio présente à la fois des similitudes et des complémentarités. Côté similitudes, les trois hommes sont très expérimentés et ont l'essentiel de leur carrière derrière eux: leur motivation ne peut donc pas être sujette à caution. Côté complémentarités, le trio comptera deux Liégeois (Laurent Levaux et Bernard Thiry) et un non-Liégeois (Jean-Pierre Hansen, originaire d'Athus). Ils viennent aussi de secteurs très différents. Et Bernard Thiry est socialiste, tandis que Jean-Pierre Hansen a démarré sa carrière au cabinet du ministre André Oleffe (PSC), tandis que Laurent Levaux est étiqueté MR.