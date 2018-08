Integrale, première entité du groupe Nethys à attaquer le décret wallon

Une première société du groupe Publifin-Nethys est sortie du bois pour attaquer le décret wallon sur la gouvernance . C’est la compagnie d’assurance vie Integrale qui s’est dévouée, si l’on peut dire, pour déposer un recours devant la Cour constitutionnelle. Elle requiert la suspension partielle et, in fine, l’annulation partielle du décret du 29 mars 2018 modifiant le Code de démocratie locale en vue de renforcer la gouvernance dans l’exécution des mandats publics dans les structures locales.

Integrale appartient majoritairement à Nethys, filiale de l’intercommunale Publifin via Finanpart. Elle fait partie des activités concurrentielles que Nethys est en train de reloger dans une nouvelle structure, baptisée Newco 1 . En tant que filiale de filiale de société à participation publique locale, Integrale est visée par le décret gouvernance.

Ce que la compagnie reproche précisément au décret wallon? Au siège de la société, on se refuse à tout commentaire: "la direction n’a pour l’instant rien à ajouter au communiqué paru aujourd’hui" sur le site de la Cour constitutionnelle. Ce communiqué de la Cour nous en dit un peu plus: le recours concerne entre autres les différentes formes de tutelle administrative et les plafonds de rémunération des dirigeants, y lit-on.