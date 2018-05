Jackpot du cdH à la SRIW et à la Sowalfin

Après la vaste réorganisation des outils financiers, le gouvernement wallon MR-cdH poursuit le ménage et place ses hommes à la tête de la Société régionale d’investissement de Wallonie (SRIW) et de la Sowalfin.

Dans la perspective de l’assemblée générale de la SRIW ce mercredi 30 mai, l’exécutif a arrêté sa liste des membres du nouveau conseil d’administration comme l’expliquait L’Echo ce 29 mai . Une inconnue planait cependant sur la présidence du conseil d’administration. D’après nos confrères de Trends, ce serait Marc Tinant, ancien patron du holding Arco et administrateur chez Nethys , qui sera proposé à la présidence de la SRIW. Étiqueté cdH, il succédera au socialiste Jean-Pascal Labille dont le mandat se terminait pourtant en 2019 .

Malgré la perte de la présidence, le PS conservera quatre sièges au conseil d’administration (outre les trois administrateurs sortants Carole Decamps, Tindaro Tassone et Jean-Pascal Labille vient s’ajouter Eric Van Sevenant, patron de la SWDE et ancien chef de cabinet de Jean-Claude Marcourt). Enfin, du côté des humanistes, outre le jackpot de la présidence, le parti enverra Isabelle Vienne, cadre chez Proximus et ancienne administratrice de la SFPI.