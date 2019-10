Journée cruciale pour la reprise en mains de Nethys

Ce vendredi, une assemblée générale de Nethys doit se prononcer sur le nouveau trio d'administrateurs. Ce dernier aura ensuite la mission de mettre à la barre un nouveau management et de décider de l'avenir de la société et de ses filiales.

Le dossier Nethys occupera encore ce vendredi le devant de la scène. Les actionnaires de la SPPLS (Société publique à participation locale significative) -à savoir Finanpart (la société intermédiaire détenue par Enodia et où est logé Nethys) et WBCC, société de Stéphane Moreau abritant le call-center, se réunissent en milieu de journée.

A l'agenda: la validation de la démission du conseil d'administration et la désignation d'un nouveau. Trois noms sont proposés: Jean-Pierre Hansen, Laurent Levaux et Bernard Thiry.

Ce nouveau trio d'administrateurs de Nethys, appelé à s'étoffer, devra se pencher sur les primes de départ du management.

Dans la foulée, ce nouveau trio d'administrateurs de Nethys, appelé à s'étoffer, devait se pencher sur les primes de départ du management; et ce à la demande de Finanpart et d'Enodia, dont les conseils constitués de politiques sont identiques. La réunion semble toutefois reportée.

Il en va de même pour le conseil de l'intercommunale Enodia, qui devait nommé un remplaçant à sa présidente démissionnaire, Muriel Targnion (PS).

Une journée est certes chargée, car force est de constater que les informations se sont bousculées depuis le week-end dernier. Rétroactes.

Des actifs "bien" vendus?

Reprenons depuis le début... ou presque. Dans la foulée du scandale Publifin (devenu Enodia), Nethys a été sommé d'effectuer le grand nettoyage: exit les activités qui ne sont pas directement liées aux missions d'une intercommunale.

Vue en plein écran François Fornieri a acquis Win et Elicio via Ardentia. ©BELGAIMAGE

Début septembre, on apprenait ainsi que des accords avaient été conclus en toute discrétion afin de vendre l'opérateur VOO, l'énergéticien Elicio et l'acteur IT Win. Les rumeurs sur les éditions de L'Avenir sont légion aussi.

Du côté des acquéreurs, le nom de l'Américain Providence est cité pour VOO et le groupe Ardentia pour les deux autres sociétés. Derrière Ardentia, on retrouve un certain François Fornieri, l'emblématique patron de Mithra, mais surtout un administrateur de Nethys. A ses côtés, selon les statuts de la société déposés au Moniteur, Stéphane Moreau. L'homme y était désigné comme le futur directeur opérationnel des deux activités, une fois acquises.

Il n'en fallait pas autant pour que la machine médiatique s'emballe. "Hold-up", "conflit d'intérêts"... Les mots sont lancés et ils sont durs.

Un mois de saga

Face à cette débandade, Enodia, la maison-mère de Nethys, réunit dans l'urgence son conseil d'administration. Nous sommes le 15 septembre. Après 8 heures de débats, Enodia sort un communiqué: "Le projet présenté par le CA de Nethys est l’aboutissement d’une procédure transparente, dans laquelle différentes offres ont pu être déposées, comparées et analysées. Il comporte les garanties demandées relatives à la défense de l’emploi, aux sièges d’activité du groupe et à l’intérêt des actionnaires publics."

Mais la tension ne retombe pas. Le montage derrière l'accord de vente d'Elicio à Fornieri fait grincer des dents. A peine intronisé, le gouvernement wallon montre les dents et appelle à des éclaircissements. Plusieurs candidats repreneurs déçus font savoir leur déception de n'avoir même pas été contactés ou entendus.

Le conseil d'Enodia mandate alors un bureau d'avocats et un cabinet d'audit afin d'analyser les ventes promises: y a-t-il eu un conflit d'intérêts? Les prix négociés sont-ils ad hoc? Tout a été fait normalement concluront les rapports. Le ministre en charge des Pouvoirs locaux, Pierre-Yves Dermagne avance un avis tout autre et annule les actes administratifs des ventes.

La chute de château de cartes

Dimanche 6 octobre, nouvel épisode dans la saga. L'annulation des conventions de cessions passe mal dans le chef des huit administrateurs de Nethys, présidés par Pierre Meyers. En bloc, ils démissionnent, non sans maintenir "avec force que les décisions qu’ils ont prises, dans le seul intérêt de la société, étaient conformes à la légalité, aux intérêts des actionnaires et aux demandes pressantes qui leur étaient faites".

500.000 euros Selon les modalités du décret gouvernance, le management de Nethys quitte l'entreprise avec une indemnité de rupture équivalente à deux ans de salaires, soit 500.000 euros chacun.

Avant de tirer leur révérence, le conseil écrit une ultime page de l'histoire en notifiant la fin du contrat aux cinq membres du management: Stéphane Moreau, le CEO, Pol Heyse, Jos Donvil, Bénédicte Bayer et Frederic Vandeschoor. Selon les modalités du décret gouvernance, ils quittent l'entreprise avec une indemnité de rupture équivalente à deux ans de salaires, soit 500.000 euros chacun.

Alors que Nethys bascule dans l'ombre, Muriel Targnion, présidente du conseil d'administration d'Enodia, continue de défendre bec et ongles le travail du management tout au long de ces quinze dernières années, mais aussi dans le processus de privatisation. Cerise sur le gâteau, elle était au courant de l'écartement du management de Nethys et n'a rien dit aux autres administrateurs d'Enodia même au terme d'une réunion de neuf heures ce mardi.

Il n'en faudra pas plus pour qu'elle soit poussée vers la sortie. Au final, elle démissionnera jeudi soir. Un nouveau conseil d'administration d'Enodia devait ce vendredi se choisir un nouveau président PS. Il a été reporté. Muriel Targnion deviendra simple administratrice.

Lire aussi | Muriel Targnion démissionne de la présidence d'Enodia

Quel avenir?

Ce vendredi devrait donc s'ouvrir un nouveau chapitre de la galaxie Nethys. Les hommes d'affaires Jean-Pierre Hansen (ex d'Electrabel), Laurent Levaux (Aviapartners) et Bernard Thiry (ex Ethias et président de Resa), ont été proposés par le monde politique pour remettre de l'ordre dans la société. A leur charge de trouver le management ad hoc. Ils ont déjà indiqué que la nomination d'un nouveau management fera l'objet d'un conseil commun avec toutes les instances vers la fin du mois.

Muriel Targnion, présidente du conseil d'administration d'Enodia, a continué de défendre bec et ongle le travail du management tout au long de ces quinze dernières années mais aussi dans le processus de privatisation.

Chez Enodia, le PS doit trouver un/une remplaçant(e) à Muriel Targnion pour présider le conseil d'Enodia et de Finanpart. Selon "Le Soir" le choix n'est pas illimité. Il faut en effet qu'il/elle représente une commune et pas la province, ce qui porte les regards vers Nathalie Dubois (échevine à Ans), Léon Campstein (conseil communal à Herstal) et Laura Crapanzano (échevine à Seraing).