L'ouverture du capital des GRD au privé à nouveau possible

Suite aux vives réactions qu’elle a suscitées, le gouvernement wallon s’apprête à revoir sa copie concernant la réforme des gestionnaires de réseau de distribution d’électricité et de gaz. Le texte, qui doit passer en deuxième lecture, n’impose plus un capital 100% public pour les gestionnaires de réseau de distribution d’électricité et de gaz.