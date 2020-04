La justice pénale a saisi près de 11 millions sur les comptes de Moreau & Cie

L'information était restée non sue, elle est aujourd'hui confirmée par plusieurs sources proches du dossier: à la demande du juge d'instruction liégeois Frédéric Frenay, 11,2 millions d'euros ont été saisis sur le plan pénal sur les comptes des ex-top managers de Nethys, Stéphane Moreau, Pol Heyse et Bénédicte Bayer. Ces sommes ont été saisies dans le cadre du volet "rémunérations" de la vaste enquête en cours à Liège, et menée à Bruxelles par l'Office central pour la répression de la corruption. Il s'agit de saisies mobilières, en argent. Cette somme correspond à celle saisie sur le plan civil, à la demande de la nouvelle hiérarchie de Nethys (Renaud Witmeur et Laurent Levaux). Il s'agit de saisies mobilières, non immobilières.