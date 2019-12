La vente de 51% des parts de VOO va rapporter entre 350 et 485 millions au public

La renégociation avec le fonds Providence a permis d'améliorer la valeur de VOO. PS, MR et Ecolo estiment le deal correct et vont le soutenir lors des prochains conseils d'administration d'Enodia.

La vente de VOO rentre dans sa dernière ligne droite. Lundi, les administrateurs d’Enodia devront se positionner sur la cession de 51% des parts de Nethys dans le câblo-opérateurs VOO au fonds américain Providence. L’étape est importante même si elle ne clôture pas encore la vente. Il s’agit ici de rendre un avis conforme qui lancera officiellement une période de due diligence. Cet audit permettra aux sherpas de Providence d’analyser la valeur réelle de leur acquisition VOO et au final de valider le contrat de vente.

L’issue du conseil d’administration de lundi ne fait pourtant aucun doute. A moins d’un retournement, la chose est acquise: PS-MR et Ecolo valideront l’avis conforme. C’est du moins ce que laissent sous-entendre Julie Fernandez Fernandez, la présidente socialiste du conseil d’administration d’Enodia et ses administrateurs Fabian Culot (MR) et Muriel Gerkens (Ecolo).

Nous avons pu atteindre une renégociation satisfaisante du contrat qui lie Nethys à Providence. Julie Fernandez Fernandez Présidente du CA d'Enodia

Tous trois ont fait le point ce vendredi midi sur le dossier et les négociations entreprises avec Providence avant d’entamer une réunion cruciale avec l’ensemble des administrateurs de l’intercommunale. "A 15 heures, nous exposerons à tous les administrateurs le contrat cadre qui reprend ce qui a été renégocié avec Providence. Ils auront alors samedi et lundi pour examiner les documents avant le vote de lundi. Mais ce qui est sur la table est rassurant. Nous avons pu atteindre une renégociation satisfaisante du contrat qui lie Nethys à Providence", estime la présidente du CA d’Enodia. "Ce qui est sur la table rééquilibre le deal qui était au désavantage des communes et province actionnaires", assure Muriel Gerkens (Ecolo).

Outil multimédia | Tout comprendre à l'affaire Nethys en 4 questions

"Providence est un fonds qui ne cherche pas des dividendes annuels de manière alarmante. C’est un fonds qui cherche à améliorer le fonctionnement d’une société dans une optique de revente dans 5 ans. C’est dans 5 ans qu’ils espèrent leur retour sur investissement et pas l’année prochaine", assure Fabian Culot.

PS-MR-Ecolo soutiennent le deal

Parmi les éléments renégociés, les trois administrateurs avancent la question du prix de vente. Pour rappel, l’ancien management de Nethys avait négocié avec Providence une valorisation d’entreprise à 1,07 milliard d'euros. Et ce, sans prix minima. Or, après déductions des créances de VOO, ce montant avait rapidement déjà perdu 70 millions. Aujourd’hui, VOO vaut entre 1,1 et 1,2 milliard. "Et ils ne peuvent pas descendre sous ce seuil minima", explique Fabian Culot.

Ce qui est sur la table rééquilibre le deal qui était au désavantage des communes et province actionnaires. Muriel Gerkens

Evidemment, derrière cette valorisation pour 100% de VOO (hors déduction de la dette), beaucoup se demandent ce que la cession de 51% des parts va rapporter aux actionnaires publics. "La fourchette nette de vente de 51% se situe entre 350 et 485 millions d'euros".

La protection de l’emploi a également fait l’objet d’une renégociation. "Nous avons obtenu une close pour protéger l’ancrage local, les sous-traitants et éviter des licenciements collectifs grâce à un droit de veto. Cette close sera maintenue tant que la participation d’Enodia ne descend pas sous le seuil des 10%. Avant, cette close sautait sous les 26%."

Providence s’engage par ailleurs à retirer son recours au Conseil d’Etat contre l’arrêté d’annulation de l’acte de vente de VOO pris par le ministre Pierre-Yves Dermagne (PS).