La vente de VOO à Providence était actée

La convention de cession d'action aurait en effet été signée alors, soit un jour avant le 24 mai 2019, date jusqu'à laquelle Nethys estimait ne pas devoir bénéficier de l'avis conforme de sa maison-mère, Enodia, pour la vente de ses actifs, en vertu de l'interprétation faite par les juristes de la société de l'article L1532-5 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. Lors de sa communication orale au gouvernement wallon prononçant l'annulation des ventes de WIN, Elicio et VOO du 6 octobre dernier, le ministre Dermagne s'était opposé à cette interprétation, arguant que l'entrée en vigueur dudit article datait du 24 mai 2018 (et non 2019).