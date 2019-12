Le gouvernement wallon revoit sa copie pour Integrale (Nethys)

Changement de stratégie au sein du gouvernement wallon. A la suite de l'affaire Nethys, l'exécutif régional avait approuvé un projet du ministre des Pouvoirs locaux Pierre-Yves Dermagne visant principalement à extraire les sociétés qui, en vertu de la législation fédérale, font déjà l'objet d'un encadrement et d'un contrôle par la Banque nationale de Belgique (BNB) et l'Autorité des Services et Marchés financiers (FSMA). C'est notamment sur base de ce conflit entre normes fédérale et régionale, que l'assureur Integrale a intenté un recours devant la Cour constitutionnelle.

Avec cette modification, j'entends consolider les outils me permettant d'exercer une tutelle administrative pertinente et adéquate sur les intercommunales et ses filiales.

Le projet du ministre Dermagne vise aussi à modaliser la procédure d'avis conforme pour les sociétés dont l'actionnariat est constitué de prises de participations mineures sinon marginales d'intercommunales. On vise ici un autre recours lié à la Socofe, partiellement détenue par Nethys et qui défend les intérêts des actionnaires communaux dans l'énergie. "Des recours pendants devant la Cour constitutionnelle menacent le décret gouvernance et ses effets. Avec cette modification, j'entends consolider les outils me permettant d'exercer une tutelle administrative pertinente et adéquate sur les intercommunales et ses filiales", commente le ministre Dermagne dans un communiqué.