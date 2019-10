Le ministre Dermagne remet en cause l'impartialité du consultant BDO

Pour rappel, ces deux rapports devaient éclairer les administrateurs d’Enodia sur la légalité et la valorisation de la vente en mai de ses trois filiales Voo, Elicio et Win . Or, tant selon BDO que Matray, il n’y aurait pas d'irrégularité dans les opérations. Prudent, le ministre temporise aujourd’hui ces conclusions. "J’ai vu les documents transmis par la présidente du conseil d’administration d’Enodia. Je n’ai pas retrouvé dans ces documents les conclusions de nos experts indépendants avec lesquels nous avons travaillé. Des compléments d’information ont d’ailleurs été demandés par le conseil d’administration d’Enodia."

Cette remise en cause touche en particulier BDO. Le consultant qui a été chargé d’analyser la valorisation des trois filiales (VOO, Elicio et Win) mises en vente par Nethys est également le réviseur de l’entreprise pharmaceutique Mithra. A la tête de cette entreprise, on trouve François Fornieri. Ce dernier n’est évidemment pas un inconnu dans le dossier Nethys. Administrateur chez Nethys, il est l’acquéreur de Win et Elicio. Bref, si on analyse les propos du ministre, cette situation remet en cause l’impartialité des conclusions rédigées par BDO. A voir…